Уже сегодня, 18 февраля, Реал в рамках 25-го тура чемпионата Испании на выезде сыграет с Райо Вальекано. По информации Defensa Central, предматчевые тренировки снова вызвали сомнения Карло Анчелотти относительно первого номера команды.

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Итальянский специалист продолжает носиться с идеей ротации вратарей и на одной из последних встреч со своим тренерским штабом озвучил идею выпустить на матч с Райо Кепу. Такое решение, однако, не вызвало поддержки у ассистентов Мистера. Более того, итальянцу настойчиво посоветовали не мутить воду и снова не будоражить вратарский вопрос, который, казалось, уже был закрыт.

Штаб итальянца рекомендовал своему шефу оставить Лунина в старте – это не только станет прекрасным подъемом морального духа для украинца и вознаграждением за фантастическую игру против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов (1:0), но и поможет окончательно закрепить его № 1, пока не вернется Тибо Куртуа. Отмечается, что камбэк Кепы может дестабилизировать ту положительную динамику, которая позволила Реалу развить успех в последние недели.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов (еще в 8 поединках отстоял "на ноль").

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