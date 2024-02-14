"Футбол 24" предлагает Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Реалом и оценки действий украинского голкипера "сливочных" Андрея Лунина в испанской прессе.

Андрей Лунин в матче против РБ Лейпциг (1:0) повторил достижение звездного бельгийца Тибо Куртуа, совершив в течение одного матча Лиги чемпионов сразу 9 сейвов. В истории Реала таким достижением теперь могут похвастаться только двое вратарей.

От статистических порталов украинец получил заоблачные оценки, несмотря на это УЕФА игроком встречи признал автора единственного забитого гола Браима Диаса. Испанец после игры подошел к Андрею в раздевалке и сказал, что украинец также заслуживает вознаграждения. О скандале с отмененным голом "быков", игре нашего земляка, оценках от испанских журналистов и футбольных специалистов и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".