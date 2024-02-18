Вже сьогодні, 18 лютого, Реал в рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії на виїзді зіграє з Райо Вальєкано. За інформацією Defensa Central, передматчеві тренування знову викликали сумніви Карло Анчелотті щодо першого номера команди.

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Італійський фахівець продовжує носитися з ідеєю ротації воротарів і на одній з останніх зустрічей зі своїм тренерським штабом озвучив ідею випустити на матч з Райо Кепу. Таке рішення, однак, не викликало підтримки у асистентів Містера. Більше того, італійцю наполегливо порадили не каламутити воду і знову не розбурхувати воротарське питання, яке, здавалось, вже було закрите.

Штаб італійця рекомендував своєму шефу залишити Луніна у старті – це не тільки стане чудовим підйомом морального духу для українця і винагородою за фантастичну гру проти РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів (1:0), але й допоможе остаточно закріпити його № 1, поки не повернеться Тібо Куртуа. Зазначається, що камбек Кепи може дестабілізувати ту позитивну динаміку, яка дозволила Реалу розвинути успіх в останні тижні.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 17 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (ще у 8 поєдинках відстояв "на нуль").

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