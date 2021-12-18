Анчелотти доволен работой Лунина на тренировках и определился с поединком, в котором предоставит шанс украинцу, сообщает Marca.

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Как и в прошлом году Андрей сможет сыграть в рамках Кубка Испании. Интересно, что соперником Реала станет Алькояно, который выбил мадридцев из турнира в прошлом году. Кстати, это был единственный поединок Лунина в составе "сливочных".

Добавим, что Реал сыграет против Алькояно 5 января, в 22:30. Мадридцы проведут поединок на выезде.

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