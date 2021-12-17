Реал по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании снова получил в соперники Алькояно. В прошлом сезоне мадридцы сенсационно вылетели от слабой команды. Тот матч стал первым для Лунина за Реал и до сегодня остается последним.

Андрей ждет игрового времени как раз в Кубке Испании. У него в начале января будет возможность взять реванш. Однако футболисты Алькояно настроены повторно огорчить украинца. Они с невероятным энтузиазмом восприняли результаты жеребьевки.

Лунин провалил дебютный матч за Реал – позорный вылет "бланкос" из Кубка Испании может стать катастрофой для украинца