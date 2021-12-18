Голкіпер Реала Андрій Лунін має шанс нарешті зіграти за мадридців у рамках Кубка Іспанії.

Анчелотті задоволений роботою Луніна на тренуваннях та визначився з поєдинком, у якому надасть шанс українцю, повідомляє Marca.

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Як і минулого року, Андрій зможе зіграти у рамках Кубка Іспанії. Цікаво, що суперником Реала стане Алькояно, який і вибив мадридців з турніру в минулому році. До речі, це був єдиний поєдинок Луніна у складі "вершкових".

Додамо, що Реал зіграє проти Алькояно 5 січня, початок о 22:30. Мадридці проведуть поєдинок на виїзді.

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