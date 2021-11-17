Украинский голкипер Реала Андрей Лунин все еще ждет своего дебюта за мадридцев в Ла Лиге.

Наставник Реала Карло Анчелотти пообщался с Луниным перед матчем с Гранадой, призвав украинца быть готовым выйти на поле, сообщает Defensa Central.

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У тренерского штаба мадридцев есть обеспокоенность по поводу здоровья основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа, но они рассчитывают, что бельгиец все же сможет сыграть против Гранады.

Напомним, контракт украинца с Реалом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Андрей Лунин еще не провел ни одного официального матча и остается дублером Куртуа.

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