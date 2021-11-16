Молодежка хорошо начала отбор, но получила разгром от Франции и потеряла очки с Северной Македонией. Первый поединок с сербами завершился выездной победой "сине-желтых", а сегодня соперники встречались на Арене Львов.

Интересный футбол и плохая реализация

Руслан Ротань выставил смелый состав. Группу атаки сформировали "горняки": Мудрик и Вьюнник на флангах, Судаков под форвардом, а Крыськив получил роль фальшивой "девятки". Такой эксперимент сработал – Дмитрий забил гол и заработал пенальти. Он постоянно отходил в глубину и полезно обыгрывался с партнерами, помогая развить атаки.

Наши ребята имели инициативу, больше владели мячом и лучше атаковали. Обыгрыши в одно-два касания добавляли динамики. Активно работали фланги, где Мудрика и Вьюника поддерживали фулбеки. Вивчаренко и Сыча часто выводили на ударные позиции – еще в первом тайме они трижды остро стреляли по воротам.

Украина забила красивый быстрый гол, когда Трубин дальним пасом нашел Мудрика, а тот пробежал по флангу и покатил на свободного Крыськива. "Сине-желтые" могли решать судьбу матча еще до перерыва, но Крыськив левой не мог прицельно пробить, Вьюнник ножницами ударил над перекладиной и затем упустил еще два момента, а шикарную контратаку Судакову испортил холмик на газоне.

Молодежке не хватает стабильности

В конце первого тайма украинцы еще и пенальти не реализовали – удар Бондаренко потянул голкипер. Не стоит так легкомысленно относиться к своим моментам, а также не следует терять контроль. Команда Ротаня пока не может провести весь матч в одном ритме и теряет эпизодически концентрацию. Полчаса хорошего футбола сменяются невнятной 20-минуткой.

Какие игровые проблемы можно выделить из этого матча? Частые провалы опорной зоны. Бондаренко дает сборной хороший контроль мяча, разгоняет атаки из глубины, но в плане оборонительных обязанностей не всегда на высоте. Возникали дыры, сербы получали большие свободные зоны. У нас не было надежной подстраховки после обрезок.

Сербия в конце встречи наказала, забив гол с аута. Батагов проиграл борьбу Тедичу, а Митрович сравнял счет. Однако украинцы мгновенно включились, создали целый ряд моментов и быстро забили второй. Бондаренко запрессинговал соперника на чужой половине и отдал Судакову, а Георгий расстрелял ворота! Победа! Украина набрала 13 очков и закрепилась на втором месте группы.

Мудрик – топ

Михаил получил порцию комплиментов после матча с Северной Македонией. Сегодня можно повторить все то же самое. Сколько раз он прорвал фланг, сколько раз обострил, сколько раз вывел на удар Вьюнника и Крыськива.

Скорость, видение поля, оперативное мышление, техника – все при нем. Сочетание эффектности и эффективности. Передачи шведой и дриблинг идут рядом с тонкими пасами на ход Вивчаренко. Мудрик создал первый гол и отдал еще 5-6 ключевых передач, которые могли завершаться голами.