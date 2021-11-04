"Лунин такой же сильный, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него.

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Кто совершил его трансфер в Реал? Я. Сначала познакомился с его отцом. Он хорошо проявил себя на чемпионате мира среди 20-летних и мы совершили этот трансфер", – цитирует Переса Telegram-канал Бомбрадир.

Напомним, контракт украинца с Реалом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Андрей Лунин еще не провел ни одного официального матча и остается дублером Тибо Куртуа.

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