Український голкіпер Реала Андрій Лунін все ще очікує на свій дебют за мадридців у Ла Лізі.

Наставник Реала Карло Анчелотті поспілкувався з Луніним перед матчем з Гранадою, закликавши українця бути готовим вийти на поле, повідомляє Defensa Central.

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У тренерського штабу мадридців є занепокоєння щодо здоров'я основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа, але вони розраховують, що бельгієць все ж зможе зіграти проти Гранади.

Нагадаємо, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. В поточному сезоні Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і залишається дублером Куртуа.

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