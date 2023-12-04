Лунин вернется на скамейку запасных на игру с Бетисом, о чем сообщил Карло Анчелотти. Украинцу не помогла и удачная серия – Андрей за 3 последних поединка в Ла Лиге пропустил лишь 1 гол.

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Такие выступления Лунина открывает для вратаря новые возможности трансфера летом, сообщает Marca. Солидная серия привлекла внимание к Андрею. Ранее сообщалось об интересе Вильяреала, который хочет подписать игрока зимой, но не исключено, что и другие клубы захотят переманить украинца, который недоволен таким отношением наставника.

Добавим, что Лунин сыграл за Реал в 7 матчах этого сезона, в 4 из которых сохранил свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 5 млн евро.

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