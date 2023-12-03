Матч против Гранады (2:0) стал для украинца седьмым в нынешнем сезоне. Реал все выиграл, а Лунин 4 раза сохранил свои ворота "сухими".

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Впрочем, Карло Анчелотти снова подтвердил, что в следующем матче против Бетиса (9 декабря) должен играть восстановившийся от травмы Кепа Аррисабалага. Фанаты Реала в комментариях свирепствуют из-за такого решения главного тренера: "Мы хотим дальше видеть Лунина", "Оставь лучшего кипера в основе", "Верните Кепу в Челси, а Лунину дайте новый контракт".

Напомним, летом украинец становится свободным агентом, а пока нет даже слухов о переговорах по продлению контракта.

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