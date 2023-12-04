Лунін повернеться на лаву для запасних на гру з Бетісом, про що повідомив Карло Анчелотті. Українцю не допомогла і вдала серія – Андрій за 3 останні поєдинки в Ла Лізі пропустив лише 1 гол.

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Такі виступи Луніна відкриває для воротаря нові можливості трансферу влітку, повідомляє Marca. Така солідна серія привернула увагу до Андрія. Раніше повідомлялось про інтерес Вільяреала, який хоче підписати гравця взимку, але не виключено, що й інші клуби захочуть переманити українця, який незадоволений таким ставленням наставника.

Додамо, що Лунін зіграв за Реал у 7 матчах цього сезону, у 4 з яких зберіг свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює українського воротаря у 5 млн євро.

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