Реалу в домашнем матче против Гранады была нужна только победа, ведь Жирона за несколько часов до этого вернула лидерство в Ла Лиге. Задача выглядела простой – андалусийцы не выиграли ни одного из 11-ти последних поединков, потерпев 7 поражений. Тем не менее, "насриды" не так давно едва не прибили Барселону, поэтому расслабляться Мадрид не имел права.

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Андрей Лунин вышел в основном составе. Уже в следующем туре он, вероятно, начнет на скамейке запасных, так как Кепа успел восстановиться – Карло Анчелотти дал ему время набрать форму к игре с Бетисом. К сожалению, поразить публику очередной порцией сейвов украинец не сумел, ведь Гранада не нанесла ни одного удара по воротам.

Зато наш земляк почти не ошибался при передачах. 24 из 25-ти пасов Лунина оказались точными. Правда, андалусийцы не очень-то и мешали их выполнять.

Мадридцы тоже особо обороты не поднимали. До 25-й минуты вспоминается только врывание Вальверде на правый край штрафной с прострелом на дальнюю штангу – Родриго немного не успел на замыкание. На 26-й же хозяева открыли счет. Кроос отдал разрезной пас на Диаса, а тот реализовал выход один на один. 1:0!

В конце второго тайма Браим мог добавить к голу еще и ассист. Передача пяткой прошла между ног защитнику, а Джуд принял ее и с левого края штрафной пробил в дальний угол – рядом со штангой! Еще через минуту Джуда сбил голкипер, но пенальти не назначили, а Хоселу в компенсированное время умудрился "промазать" с пяти метров (правда, он находился в офсайде).

В раздевалку команды отправились при нулях на табло. Во втором тайме Реал продолжил работать в неторопливом темпе, однако Гранада все равно не огрызалась. В конце концов, доминирование "сливочных" вылилась в гол на 57-й минуте. Диас ворвался на левый край штрафной и покатил под удар Беллингему, тот пробил метров с семи, а голкипер выполнил блестящий сейв – впрочем, Родриго оказался на добивании. 2:0.

До конца второго тайма Реал организовал всего один момент. На 74-й минуте Вальверде влетел в штрафную, получил заброс от Беллингема и вторым касанием пробил в голкипера. Вот и все.

Финальный свисток зафиксировал спокойную победу "королевского клуба". Подопечные Карло Анчелотти вернули лидерство в Примере, хотя по очкам у Реала идет с Жироной на равных. У обоих коллективов по 38 зачетных баллов в активе.

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