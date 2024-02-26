“Я искала номер телефона Мендеша. У меня есть связи, выходы на агентов, потому что полгода назад я думала о том, чтобы стать агентом своего мужа.

"Замки "Лунин" – лучшие для вашего дома": Реал оценил сумасшедший сейв украинца в матче с Севильей

Но поняла, что на данном этапе я это не вывезу, потому что я за него переживаю, и где-то могу немного эмоциональные решения принимать. Поэтому я ему сказала, что надо было бы найти для себя агента, который бы мог вести переговоры с клубом, с тем же Реалом, чтобы у него было время играть.

Мы понимали, что Мендеш – это большой агент, который имеет связи в Реале и не только в Реале, и что это может нам помочь. До этого его всеми делами занимался его отец", – сказала Анастасия в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

Напомним, Лунин стал клиентом известного португальского агента Жорже Мендеша в начале декабря 2023 года.

Реал дожал Севилью шедевром Модрича и увеличил отрыв на вершине Примеры – Ленивый матч для Лунина