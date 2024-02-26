"Я шукала номер телефона Мендеша. У мене є зв'язки, виходи на агентів, бо півроку тому я думала про те, щоб стати агентом свого чоловіка.

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Але зрозуміла, що на даному етапі я це не вивезу, бо я за нього переживаю, і десь можу трохи емоційні рішення ухвалювати. Тому я йому сказала, що треба було б знайти для себе агента, який би міг вести перемовини з клубом, з тим же Реалом, щоб у нього був час грати.

Ми розуміли, що Мендеш – це великий агент, який має зв'язки в Реалі і не тільки в Реалі, і що це може нам допомогти. До цього його всіма справами займався його батько", – сказала Анастасія в інтерв'ю YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, Лунін став клієнтом відомого португальського агента Жорже Мендеша на початку грудня 2023 року.

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