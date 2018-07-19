Лунин ловко парирует мячи на тренировке Реала

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин понемногу адаптируется в команде.

Новичок "сливочных" постепенно втягивается в рабочий процесс в мадридской команде. Лунин в дуэте со своим партнером Кико Касильей стали героями небольшого видео клубного канала Реала.

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На видео Лунин и Касилья демонстрируют свое мастерство, умело отражая мячи.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о возможной аренде Лунина в случае, если трансфер Куртуа в Реал все-таки состоится.

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