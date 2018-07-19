Алиссон в Ливерпуль: победители и лузеры рекордного трансфера, который может повлиять на судьбу Лунина

Переход голкипера Ромы и сборной Бразилии Алиссона в Ливерпуль может серьезно повлиять не только на мерсисайдский клуб, но и на другие клубы Европы.

Победители

Клопп, Ван Дейк и Ловрен

Юрген Клопп наконец получит голкипера, с которым не страшно выходить на финал Лиги чемпионов против условного Реала. Алиссон не только славится великолепной реакцией на линии, но и классно играет ногами, что очень ценится в современном футболе. Кроме этого, у бразильца раньше не наблюдалось проблем с боковым зрением и ориентацией в пространстве. А как выяснилось в Киеве – это очень важные качества для современного вратаря.

Ливерпуль согласовал трансфер Алиссона за рекордные 75 млн евро

Вирджил ван Дейк и Деян Ловрен должны больше всех радоваться трансферу Алиссона в Ливерпуль. Если раньше при любой потере мяча перед собственными воротами центральные защитники мерсисайдской команды чувствовали обреченность, то сейчас они могут рассчитывать на настоящего голкипера-либеро. Алиссон классно читает игру и без лишних раздумий покидает ворота, чтобы подстраховать партнеров.

Ван Дейк и Ловрен – теперь в безопасности

Лузеры

Лорис Кариус

После рекордного приобретения Алиссона за 75 млн евро у немецкого вратаря остается только два пути развития карьеры: удовлетвориться ролью "второго номера" или сменить команду. Выбрав первый вариант, Кариус сможет рассчитывать разве что на матчи уровня Кубка Англии или Кубка английской лиги. Если же Лорис хочет прогрессировать, то другого выхода, чем покинуть Мерсисайд у него просто нет. По крайней мере, сейчас очень сложно представить, что он будет способен на равных конкурировать со звездным бразильцем.

Кариус на выход?

Победители

Шмейхель и даже Лунин

Трансфер Алиссона в Ливерпуль может не только погубить карьеру Кариуса, но и помочь осуществить новый качественный скачок некоторым голкиперам других клубов. Дело в том, что Челси, который также претендовал на бразильца, теперь может переключиться на Каспера Шмейхеля. Датчанин, блестяще проведя Мундиаль, наконец получит возможность поиграть в топ-клубе. Конечно, Шмейхель выиграл АПЛ даже в составе Лестера, но он никогда делил раздевалку с настоящими звездами.

При чем здесь Лунин? Украинец может оказаться "на коне", если Челси после неудачи с трансфером Алиссона уговорит Куртуа не переезжать в Мадрид. В таком случае Реал, возможно, снова сделает ставку на Кейлора, а Лунин станет третьим голкипером мадридского гранда после Касильи. Таким образом экс-вратарь Зари получит реальный шанс проявить себя в Реале уже в этом сезоне, а не слоняться арендами по Сегунде. Лунин сможет развиваться на глазах у Лопетеги, а это для него, пожалуй, – самое главное.

Лунин сразу после Касильи?

Лузеры

Челси и Эвертон

Лондонский клуб больше всех пострадал после переезда Алиссона в Ливерпуль. "Синие" считали бразильца идеальной заменой Куртуа, а теперь им придется серьезно поломать голову, чтобы решить вратарский вопрос. Если Куртуа таки покинет команду Абрамовича, то боссы Челси будут вынуждены делать ставку на менее привлекательные варианты – Шмейхеля или Силессена. Конечно, Челcи может попытаться подписать Яна Облка, единственного доступного голкипера мирового уровня, но его клаусула в 100 млн евро отпугивает даже ПСЖ.

А теперь о Эвертоне. Оказывается, что трансфер Алиссона может сорвать переезд на Гудисон Парк вингера Бордо Малкома, о котором так мечтают "ириски". Дело в том, что бразилец уже длительное время находится на радаре у Ромы, которая теперь имеет достаточно средств, чтобы позволить себе его приобретение. По крайней мере, сейчас ценник в 50 млн евро точно не испугает "волков". Ливерпуль уже выписывает им рекордный чек...

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