Несенюк ФФУ не решилась беспокоить Реал по поводу Лунина в сборной U-19

Директор департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк раскритиковал ФФУ за то, что голкипер Реала Андрей Лунин не поехал со сборной Украины U-19 на Евро-2018 в Финляндии.

"Почему Лунин не в Финляндии? За несколько часов команда 19-летних украинцев проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Финляндии.

Наши ребята сыграют с французами.И все бы хорошо, если бы в составе команды был вратарь Андрей Лунин, недавно перешел из украинского Зари в испанский Реала из Мадрида. Почему Лунина нет у команде? Почему он не готовился в течение месяца со своими партнерами?

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Официального ответа в публичном пространстве нет. Непублично говорят - ну вы же панимаете, он в самом Реале, какая здесь сборная? Самая обычная - национальная команда Украины U-19. В ее состав вошли представители нескольких украинских команд и одной ... испанской. Но не мадридского Реала а Депортиво с Алавеса, где на контракте находится Алексей Хахлев-джуниор. То получается, что с Алавеса мы можем вызвать футболиста, а из Мадрида нельзя? И не надо про то, что Хахлев в том Алавесе тридцатый запасной. Лунин в Мадриде тоже пока никто.

У меня есть версия, что наша национальная федерация просто не решилась беспокоить мадридский Реал по поводу Лунина. Уверен - мадридцы бы спокойно отпустили игрока на тренировочный сбор юношеской команды Украины, так же как отпустили на этот сбор своих футболистов украинские Шахтер и Динамо, которым, не исключено, придется играть против Реала уже осенью в Лиге чемпионов. Получается, что в нашей национальной федерации двойные стандарты? И куда только Ринат Ахметов смотрит?", – написал Несенюк в своем Фейсбуке.

Напомним, сборная Украины U-19 завтра сыграет поединок против Англии на ЧЕ-2018 (U-19).

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