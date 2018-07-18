Лунин отправится в аренду в Сегунду, если Реал подпишет Куртуа

Мадридский Реал отдаст в аренду украинского голкипера Андрея Лунина, если подпишет вратаря для основы.

Андрей Лунин отправится в аренду в клуб испанской Сегунды для получения игровой практики, сообщает Marca.

Лунин провел первую тренировку в Реале и поздравил Бейла с Днем рождения

Это произойдет, если королевский клуб подпишет Тибо Куртуа или другого голкипера для основного состава.

Также неизвестна судьба Касилья, который рискует стать уже 3 вратарем, все также зависит, перейдет ли другой топовый вратарь к "сливочным".

Ранее сообщалось, что Лунина может арендовать Эльче, за который играет украинец Иван Зотько.