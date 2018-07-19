Лунін вправно парирує м'ячі на тренуванні Реала

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потроху адаптовується у команді.

Новачок "вершкових" поступово втягується до робочого процесу у мадридській команді. Лунін в дуеті зі своїм партнером Кіко Касільєю стали героями невеличкого відео клубного каналу Реала.

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На відео Лунін та Касілья демонструють свою майстерність, вправно відбиваючи м'ячі.

Відзначимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про можливу оренду Луніна у випадку, якщо трасфер Тібо Куртуа у Реал все-таки відбудеться.

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