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Лунін вправно парирує м'ячі на тренуванні Реала

22:08 2052 Читать на русском
Лунін вправно парирує м'ячі на тренуванні Реала
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потроху адаптовується у команді.

Новачок "вершкових" поступово втягується до робочого процесу у мадридській команді. Лунін в дуеті зі своїм партнером Кіко Касільєю стали героями невеличкого відео клубного каналу Реала.

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На відео Лунін та Касілья демонструють свою майстерність, вправно відбиваючи м'ячі.

Відзначимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про можливу оренду Луніна у випадку, якщо трасфер Тібо Куртуа у Реал все-таки відбудеться.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін
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