"Впечатлил ли меня Лунин? Да. Мы открыли для себя вратаря с замечательными качествами и большой индивидуальностью. Позиция голкипера в Реале требует многого, особенно на ментальном уровне, и он справляется с этой задачей на отлично.

Реал убеждает Лунина красивым контрактом – большая зарплата и три года жизни после Куртуа

Куртуа – лучший вратарь в мире, без сомнения. Он герой и легенда Мадрида, особенно после финала Лиги чемпионов против Ливерпуля. Он, вполне возможно, лучший вратарь, которого я когда-либо видел. Однако, он вернется после серьезной травмы, и для него очень важно полностью восстановиться, чтобы быть на 100%.

На это нужно время, а Лунин должен сохранять спокойствие. Когда бельгиец будет в полной форме, его уровень будет непревзойденным, и ему не будет равных в мире. Тогда Лунин должен будет принять решение", – цитирует AS Каньисареса.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел за Реал 20 матчей во всех турнирах. В девяти играх он сумел сохранить свои ворота "сухими".

Сантьяго Каньисарес выступал в свое время за Реал, Сельту и Валенсию. Он четыре раза завоевывал титул чемпиона Испании (дважды с мадридцами и дважды с "летучими мышами"). В составе Реала Каньисарес выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 1997/98. Сантьяго также выступал за сборную Испании. Он участвовал в трех чемпионатах мира (1994, 1998, 2006) и трех чемпионатах Европы (1996, 2000, 2004).

Гол Яремчука помог Валенсии остановить Мадрид – Лунин снова спасал, судья украл победный гол Реала на последней секунде