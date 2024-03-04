"Чи вразив мене Лунін? Так. Ми відкрили для себе воротаря з чудовими якостями та великою індивідуальністю. Позиція голкіпера в Реалі вимагає багато чого, особливо на ментальному рівні, і він справляється з цим завданням на відмінно.

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Куртуа – найкращий воротар у світі, без сумніву. Він герой і легенда Мадрида, особливо після фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Він, цілком можливо, найкращий воротар, якого я коли-небудь бачив. Однак, він повернеться після серйозної травми, і для нього дуже важливо повністю відновитися, щоб бути на 100%.

На це потрібен час, а Лунін повинен зберігати спокій. Коли бельгієць буде в повній формі, його рівень буде неперевершеним, і йому не буде рівних у світі. Тоді Лунін повинен буде прийняти рішення", – цитує AS Каньїсареса.

Нагадаємо, що у поточному сезоні український голкіпер провів за Реал 20 матчів у всіх турнірах. В дев'яти іграх він зумів зберегти свої ворота "сухими".

Сантьяго Каньїсарес виступав свого часу за Реал, Сельту та Валенсію. Він чотири рази здобував титул чемпіона Іспанії (двічі з мадридцями й двічі з "кажанами"). У складі Реала Каньїсарес вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 1997/98. Сантьяго також виступав за збірну Іспанії. Він брав участь у трьох чемпіонатах світу (1994,1998, 2006) та трьох чемпіонатах Європи (1996, 2000, 2004).

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