Конкуренция в воротах Реала стала одной из главных тем испанского футбола.

Андрей Лунин прекрасно воспользовался отсутствием Кепы и провел серию сильных матчей, но посреди недели Карло Анчелотти выпустил баска на игру ЛЧ против Униона (3:2). Главный тренер Реала обошелся загадочными фразами о своем выборе на нынешнюю встречу с Вильярреалом в чемпионате.

Реал принял сенсационное решение по Лунину

В этом вопросе не могут разобраться и ведущие испанские СМИ. Marca в своем анонсе уверяет, что ворота Реала снова будет защищать Кепа, а Лунин останется в запасе.

AS обошелся без категоричности. Это издание считает, что только на позиции голкипера могут быть варианты, а в остальном соглашается с коллегами.

Relevo и вовсе стало на сторону Лунина, предсказывая украинцу место в основе.

Добавим, что матч Реал – Вильярреал состоится в 22:00. За час-полтора до стартового свистка станет известен окончательный выбор Анчелотти.

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