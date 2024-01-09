Легендарный бразильский защитник Марсело посетил тренировку Реала, который сейчас готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против Атлетико.

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35-летний оборонец тепло поздоровался с бывшими одноклубниками – не остался без объятий и украинский голкипер Андрей Лунин.

Наш земляк похвастался соответствующим фото на своей странице в социальной сети Instagram, лаконично подписав фотографию словом "Легенда".

Напомним, Марсело выступал за Реал с 2007 по 2022 годы. За это время он со "сливочными" 6 раз становился чемпионом Испании и 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов. Сейчас бразилец выступает на родине за местный Флуминенсе, с которым недавно играл в финале клубного чемпионата мира.

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