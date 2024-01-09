Реал готується до принципового дербі проти Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії.

Тема стартового воротаря вкотре стає однією з головних перед матчами "вершкових". Relevo припускає, що Кепа Аррісабалага випередить Андрія Луніна цього разу. Це видання вже відзначалося точними прогнозами щодо №1 Реала.

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Кепа стояв без роботи і пропустив наприкінці кубкового матчу проти Арандіни (3:1). Перед цим Лунін "насухо" провів матч чемпіонату з Мальоркою (1:0), хоча без помилок не обійшлось. Карло Анчелотті щоразу туманно відповідає на питання про вибір основного голкіпера, але баск в його очах все ж стоїть трохи вище за українця.

Нагадаємо, Сурперкубок Іспанії вже традиційно приймає Саудівська Аравія. Півфінал Реал – Атлетіко відбудеться 10 січня, початок о 21:00 за київським часом. 11 січня зіграють Барса (чинний володар трофея) і Осасуна.

Real Madrid expected XI vs Atletico:



Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham; Rodrygo and Vinicius. @relevo — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 8, 2024

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