Лунин и другие звезды Реала получили роскошные электрокары от BMW
Мадридский Реал в рамках сотрудничества с одним из своих спонсоров получил новые автомобили.
Все футболисты и баскетболисты "бланкос" получили электрокары от немецкого автопроизводителя BMW, сообщает сайт клуба. Игрокам предоставили BMW iX и BMW i4.
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Второй автомобиль на платформе M50 выбрал Андрей Лунин. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов, он полностью электрический. Такие же автомобили, к слову, получили Карло Анчелотти, Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Дэвид Алаба, Винисиус Жуниор, Карим Бензема и другие.
Предыдущим спонсором Реала была Audi. В прошлом году голкипер сборной Украины выбрал себе модель Q7 50 TDI, которая стоила около 80 тысяч евро.