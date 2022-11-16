Мадридский Реал в рамках сотрудничества с одним из своих спонсоров получил новые автомобили.

Все футболисты и баскетболисты "бланкос" получили электрокары от немецкого автопроизводителя BMW, сообщает сайт клуба . Игрокам предоставили BMW iX и BMW i4.

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Второй автомобиль на платформе M50 выбрал Андрей Лунин. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов, он полностью электрический. Такие же автомобили, к слову, получили Карло Анчелотти, Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Дэвид Алаба, Винисиус Жуниор, Карим Бензема и другие.