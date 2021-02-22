Компанія Audi в рамках співпраці з Реалом дозволила футболістам мадридського клубу обрати собі автомобіль, який кожен гравець безкоштовно отримає в оренду до завершення сезону, повідомляє AS.

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Андрій Лунін став тимчасовим власником Audi Q7 50 TDI, новий автомобіль українця оцінюється у близько 80 тисяч євро. Варто відзначити, що найдешевшу модель обрав Карім Бензема, його "залізний кінь" коштує 52 тисячі євро.

Власником найдорожчого автомобіля став Федеріко Вальверде, отримавши Audi RS Q8 за 160 тисяч.

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