Мадридський Реал у межах співпраці з одним зі своїх спонсорів отримав нові автівки.

Усі футболісти та баскетболісти "бланкос" отримали електрокари від німецького автовиробника BMW, повідомляє сайт клубу. Гравця надали BMW iX та BMW i4.

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Другу автівку на платформі M50 обрав Андрій Лунін. Її вартість становить близько 100 тисяч доларів, вона повністю електрична. Такі ж авто, до слова, отримали Карло Анчелотті, Тібо Куртуа, Марко Асенсіо, Девід Алаба, Вінісіус Жуніор, Карім Бензема та інші.

Попереднім спонсором Реала була Audi. Торік голкіпер збірної України обрав собі модель Q7 50 TDI, яка вартувала близько 80 тисяч євро.