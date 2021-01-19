Зинедин Зидан наконец даст шанс украинскому голкиперу дебютировать в официальных матчах за мадридский Реал и не планирует отпускать украинца в другой клуб.

Сегодня, 19 января, появилась информация о возможном уходе Андрея Лунина из Реала. Мадридцы якобы готовы отпустить украинца в очередную аренду, ведь 21-летний вратарь не может выйти из тени Тибо Куртуа.

Лунин может снова покинуть Реал – испанское СМИ назвало идеальный вариант для украинца

Впрочем, данную информацию вряд ли стоит воспринимать серьезно. По крайней мере, слухи о варианте с Хетафе точно являются недостоверными, а СМИ, которое распространило их, не стоит доверия. Никаких оснований для ухода Лунина в текущее трансферное окно нет. Об этом "Футбол 24" стало известно из собственных источников в Испании.

Также известно, что Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно, который пройдет 20 января в 22:00 по Киеву. Именно украинца готовят на тренировках в качестве основного вратаря на этот поединок.

Лунін мучиться через страхи Зідана – принизлива роль і невтішний прогноз з Іспанії