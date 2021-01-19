Зінедін Зідан нарешті дасть шанс українському голкіперу дебютувати в офіційних матчах за мадридський Реал та не планує відпускати українця в інший клуб.

Сьогодні, 19 січня, з'явилася інформація про можливий відхід Андрія Луніна з Реала. Мадридці начебто готові відпустити українця в чергову оренду, адже 21-річний воротар не може вийти з тіні Тібо Куртуа.

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Втім, дану інформацію навряд чи варто сприймати серйозно. Принаймні, чутки про варіант з Хетафе точно є недостовірними, а ЗМІ, який поширив їх, не вартий довіри. Жодних підстав для відходу Луніна у поточне трансферне вікно немає. Про це "Футбол 24" стало відомо з власних джерел в Іспанії.

Також відомо, що Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно, який пройде 20 січня о 22:00 за Києвом. Саме українця готують на тренуваннях як основного воротаря на цей поєдинок.

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