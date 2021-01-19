Мадридский клуб готов отпустить Андрея Лунина уже в четвертую аренду за 2,5 года. Предметный интерес к вратарю сборной Украины проявляет Хетафе.

Сразу несколько клубов Примеры не прочь видеть в своем составе Андрея Лунина, который не получает шанса от Зинедина Зидана. В лагере Реала хотят предоставить 21-летнему киперу игровую практику, поэтому рассматривают для украинца вариант с очередной арендой.

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Одним из главных претендентов на Лунина стал Хетафе, который занимает 13 место в чемпионате Испании. Президент клуба Анхель Торрес и главный тренер Хосе Бордалас готовы принять Андрея "с распростертыми объятиями" и готовы предоставить ему шанс в Ла Лиге. Соответственно, Реал тоже заинтересован в таком переходе, убеждает El Gol Digital.

Источник отмечает, что Хетафе является ли не лучшим вариантом для Лунина, который никак не может выйти из тени Тибо Куртуа. Вскоре команду покинет аргентинец Леандро Чичизола, который отправится в Картахену. Соответственно, в заявке освободится место для нового вратаря. Лунин привлек внимание Хетафе своими выступлениями за Овьедо в сезоне 2019/20 – 6 "сухих" матчей украинца помогли астурийцам сохранить место в Сегунде.

Напомним, после подписания контракта с Реалом в 2018-м Лунин еще не играл за первую команду в официальных матчах. Зато украинец уже трижды отправлялся в аренду – в Леганес, Вальядолид и Овьедо. Ожидается, что Лунин дебютирует за Реал 20 января в матче Кубка Испании против Алькояно.

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