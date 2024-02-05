Накануне Реал в рамках 23-го тура чемпионата Испании разошелся миром с Атлетико (1:1). "Сливочные" вышли вперед в середине тайма и могли забивать еще. Однако пропустили досадный гол уже в добавленное время, потеряв два важных очка перед битвой с Жироной.

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Одним из героев Реала стал Андрей Лунин, который неоднократно спасал команду (чего только стоит момент с ударом Витселя). Игру нашего земляка высоко оценили эксперты и даже скупой на похвалу Карло Анчелотти отметил важную роль украинца.

"Лунин был абсолютно выдающимся. Он хорошо себя зарекомендовал", – коротко резюмировала пресс-служба Ла Лиги в социальной сети Х (когда-то Твиттер).

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за Реал 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов (еще в 6 встречах отстоял "на ноль").

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