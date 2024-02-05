Напередодні Реал в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії розійшовся миром з Атлетіко (1:1). "Вершкові" вийшли вперед в середині тайму і могли забивати ще. Натомість пропустили прикрий гол вже у доданий час, втративши два важливі очки перед битвою з Жироною.

"Поганий результат": Лунін емоційно підсумував принципове дербі з Атлетіко

Одним з героїв Реала став Андрій Лунін, який неодноразово рятував команду (чого лише вартує момент з ударом Вітселя). Гру нашого земляка високо оцінили експерти і навіть скупий на похвалу Карло Анчелотті відзначив важливу роль українця.

"Лунін був абсолютно видатним. Він добре себе зарекомендував", – коротко резюмувала прес-служба Ла Ліги у соціальній мережі Х (колись Твіттер).

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за Реал 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (ще у 6 зустрічах відстояв "на нуль").

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