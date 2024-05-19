Валенсия уступила Жироне в 37-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Обе команды имели достаточно моментов, но забивала только Жирона. Виктор Цыганков отметился двумя ассистами – на Савио и автогол Ярека. Между этими мячами "вклинился" Довбик, который легко замкнул прострел Мартина.

Цыганков создал 2 гола, Довбик порол и забил, Яремчук просто порол – победа не принесла Жироне еще один турнир

"Болезнь нереализации" подхватил и Яремчук, выйдя на замену. Форвард Валенсии испортил два великолепных момента. "Летучие мыши" избежали разгрома лишь благодаря пенальти Пепелу – 1:3.