Гол Довбика и ассисты Цыганкова в видеообзоре матча Валенсия – Жирона – 1:3
22:47 - Читати українською
Валенсия уступила Жироне в 37-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Савио 33’
Артем Довбик 58’
33’ Савио
58’ Артем Довбик
Обе команды имели достаточно моментов, но забивала только Жирона. Виктор Цыганков отметился двумя ассистами – на Савио и автогол Ярека. Между этими мячами "вклинился" Довбик, который легко замкнул прострел Мартина.
Цыганков создал 2 гола, Довбик порол и забил, Яремчук просто порол – победа не принесла Жироне еще один турнир
"Болезнь нереализации" подхватил и Яремчук, выйдя на замену. Форвард Валенсии испортил два великолепных момента. "Летучие мыши" избежали разгрома лишь благодаря пенальти Пепелу – 1:3.
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