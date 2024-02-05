"Хорошая игра, великолепная командная работа, но плохой результат.

Анчелотти расхвалил Лунина за перформанс в мадридском дерби – досадная ничья не затмила подвигов украинца

Горжусь командой и нашими болельщиками", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, украинец вышел в основе Реала (третий раз подряд) и неоднократно спасал свою команду. Досадный гол Маркоса Льоренте в добавленное время украл у "сливочных" победу.

К слову, в текущем сезоне Лунин провел за "сливочных" уже 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов (еще в 6 встречах отстоял "на ноль").

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