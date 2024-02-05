"Это была очень хорошая игра с нашей стороны, контролируемая. Нам не повезло в конце – мы пропустили. Бывают случаи, когда выигрываешь на последних минутах.

Драматическая ничья Лунина и Ко в видеообзоре матча Реал – Атлетико – 1:1

Не надо ни в чем упрекать, мы остаемся лидерами и имеем шанс нанести еще один удар в субботу (дуэль с Жироной, – прим.). Ничего лишнего, потому что команда у нас очень хорошая. Этот матч мы провели очень хорошо – каждый вносит свой вклад. У нас были потери, и я очень доволен. Не назначили пенальти? Без комментариев.

Лунин? Я увидел очень хорошую игру от него. Он отразил удар Гризманна, помог команде со стандартами, много спасал. Он справился очень хорошо", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Лунин вышел в старте Реала в третьем поединке подряд. Всего в текущем сезоне украинец провел за "сливочных" уже 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов (еще в 6 встречах отстоял "на ноль").

Атлетико спас ничью с Реалом – "сливочные" не смогли оторваться от Жироны, Лунин с топовой игрой закрепился в старте