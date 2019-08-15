Лунин – о переходе в Вальядолид: Зидан сам решает, кто остается в Реале

Украинский голкипер Андрей Лунин поделился ожиданиями от выступлений за свой новый клуб.

"Чувствую себя очень хорошо после хорошей подготовки в межсезонье. Я не боюсь конкуренции. Она помогает мне развиваться.

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Наставник Реала сам решает, кто остается, а кто уходит из команды. Я сделал все возможное, чтобы показать себя во время предсезонной подготовки, но для меня важно играть, поэтому я рад, что оказался здесь", – цитирует Лунина Marca.

Напомним, 20-летний вратарь проведет следующий сезон в составе "бело-фиолетовых" на правах аренды из мадридского Реала.

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