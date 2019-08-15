Лунин – о переходе в Вальядолид: Зидан сам решает, кто остается в Реале

Украина — 11:00 464
-
"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренера
-
"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛАнглия — 09:00 729
-
Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатовУкраина — 14 авг 3476
-
Бетис подписал Иглесиаса – потенциальный соперник Зари в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардираИспания — 14 авг 132
-
"Ходил небритый, в потертых джинсах, опаздывал на тренировку": почему стоит прочитать бестселлер о Юргене КлоппеОвертайм — 14 авг 508