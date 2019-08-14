Презентация Лунина в Вальядолиде – первые фото украинца в новом клубе

Украинский голкипер впервые примерил форму своей новой команды.

Вальядолид в официальном твиттере опубликовал фотографии с презентации Андрея Лунина.

Лунин официально стал игроком Вальядолида

Вчера голкипер сборной Украины присоединился к новой команде на правах аренды из мадридского Реала, а сегодня уже позировал перед фотографами с мячом в руках. Напомним, Лунин провел сезон 2018/19 в другом испанском клубе – Леганесе.

Голкипер Вальядолида оценил возможную конкуренцию с Луниным

Прошлый сезон Вальядолид закончил на 16 строчке чемпионата Испании.