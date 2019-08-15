Лунін – про перехід у Вальядолід: Зідан сам вирішує, хто залишається в Реалі

Український голкіпер Андрій Лунін поділився очікуваннями від виступів за свій новий клуб.

"Почуваюся дуже добре після хорошої підготовки у міжсезоння. Я не боюся конкуренції. Вона допомогає мені розвиватися.

Презентація Луніна у Вальядоліді – перші фото українця в новому клубі

Наставник Реала сам вирішує, хто залишається, а хто йде з команди. Я зробив все можливе, щоб показати себе під час передсезонної підготовки, але для мене важливо грати, тому я радий, що опинився тут", – цитує Луніна Marca.

Нагадаємо, 20-річний воротар проведе наступний сезон у складі "біло-фіолетових" на правах оренди з мадридського Реала.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон