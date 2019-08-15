Лунін – про перехід у Вальядолід: Зідан сам вирішує, хто залишається в Реалі

Україна — 11:00 3326
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"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренера
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"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛАнглія — 09:00 5385
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АЗ – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 2442
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Зоря – ЦСКА Софія: анонс матчу кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 4281
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Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатівУкраїна — 14 серп 23625