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Лунін – про перехід у Вальядолід: Зідан сам вирішує, хто залишається в Реалі

10:35 1153 Читать на русском
Лунін – про перехід у Вальядолід: Зідан сам вирішує, хто залишається в Реалі
Андрій Лунін / фото: ФК Вальядолід

Український голкіпер Андрій Лунін поділився очікуваннями від виступів за свій новий клуб.

"Почуваюся дуже добре після хорошої підготовки у міжсезоння. Я не боюся конкуренції. Вона допомогає мені розвиватися.

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Наставник Реала сам вирішує, хто залишається, а хто йде з команди. Я зробив все можливе, щоб показати себе під час передсезонної підготовки, але для мене важливо грати, тому я радий, що опинився тут", – цитує Луніна Marca.

Нагадаємо, 20-річний воротар проведе наступний сезон у складі "біло-фіолетових" на правах оренди з мадридського Реала.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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