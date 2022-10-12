"Чи були якісь реальні пропозиції щодо мого трансферу? Чесно – не знаю. Звісно, ми всі сидимо в Instagram, читаємо новини, пабліки. Але якби це все було правдою, то я міг би їхати у світове турне.

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Щодо мого майбутнього в Реалі... Коли йде сезон і ти працюєш, то важко дуже переключатись на майбутнє. Це робота агентів. Також про це повинен думати клуб – потрібен гравець чи ні. Моя справа проста – працювати і грати.

Наприкінці сезону, коли ти перебуваєш у такій ситуації, звісно, певні думки є. А коли граєш, то все набагато простіше. Якісь думки, розмови – це більше наприкінці сезону. З тренером можна поговорити, сам думаю, бо варюся в цій кухні. Раджуся з усією родиною", – сказав Лунін в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 4 матчі, в яких пропустив 3 голи (1 гру відстояв на нуль). Його контракт з "вершковими" чинний до 30 червня 2024 року.

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