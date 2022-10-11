– Перейти из Зари в Реал – это невероятная история. Могли ли вы оказаться в одном из наших грандов – Динамо или Шахтере?

– Да, и не один раз. В то время у меня также было предложение от Днепра. Несколько факторов сыграли свою роль. Например, отношение генерального, спортивного директора ко мне и моей семье. Если касаться более профессиональных вещей, то это база, плюс там работал тренер вратарей Кернозенко, который был со мной в сборной. Днепр мне как-то лег к сердцу.

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– Пожалуй, большинство футболистов выбрали бы Динамо или Шахтер, ведь это борьба за трофеи.

– С детства я мечтал только об одном клубе – это Реал. Я говорил в интервью, что Реал – это просто мечта. Это единственный клуб, которому я никогда не отказал бы. Так и вышло. Если бы это был какой-то другой клуб, то я бы думал немного по-другому, – цитирует Лунина Tribuna.

В сезоне 2022/23 украинец сыграл уже 3 матча и попал в старт на матч ЛЧ против Шахтера. Цвета мадридцев украинец защищает с 2018 года, но уже трижды побывал в арендах – в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо.

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