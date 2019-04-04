Лукас Тейлор покинул ФК Львов

Хавбек Лукас Тейлор вернулся в Палмейрас по аренде в ФК Львов.

1-го апреля завершился срок аренды 23-летнего бразильца, поэтому он вернулся в Палмейрас, которому принадлежат права на игрока.

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Лукас Тейлор уже исключен из заявки "сине-золотых львов" на сайте УПЛ. Пока неизвестно, будет ли продолжена аренда травмированного игрока.

Ранее сообщалось, что из-за травмы, полученной во время зимнего сбора, Тейлор больше не сыграет в этом сезоне.

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Отметим, что в осенней части сезона Лукас Тейлор сыграл 17 матчей за ФК Львов, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.