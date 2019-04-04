Лукас Тейлор покинув ФК Львів

Хавбек Лукас Тейлор повернувся в Палмейрас з оренди в ФК Львів.

1-го квітня завершився термін оренди 23-річного бразильця, тому він повернувся в Палмейрас, якому належать права на гравця.

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Лукас Тейлор вже виключений із заявки "синьо-золотих левів" на сайті УПЛ. Поки невідомо, чи буде продовжена оренда травмованого гравця.

Раніше повідомлялося, що через травму, отриману під час зимового збору, Тейлор більше не зіграє в цьому сезоні.

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Відзначимо, що в осінній частині сезону Лукас Тейлор зіграв 17 матчів за ФК Львів, в яких забив три м'ячі і зробив два ассист.