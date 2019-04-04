Лукас Тейлор покинув ФК Львів

Італія — 14:38 163
-
Манджукіч продовжив контракт з Ювентусом
-
"Травма Зінченка – серйозна проблема". Чому в Англії вважають, що Гвардіола втратив зірку команди в особі українцяАнглія — 12:52 3825
-
Тоттенхем офіційно переїхав на новий стадіонАнглія — 12:38 694
-
"Не подобається, як грає Динамо". Біатлоніст-чемпіон Дмитро Підручний – про футбол, сльози від Гімну, зміну громадянстваІнтерв’ю — 12:00 2414
-
Збірна України піднялась на 3 позиції в оновленому рейтингу ФІФАЗбірна України — 11:37 12634