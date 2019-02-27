toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тейлор в нынешнем сезоне за Львов больше не сыграет

06:30 117 Читати українською
Тейлор в нынешнем сезоне за Львов больше не сыграет
Лукас Тейлор / фото из соцсетей

ФК Львов в этом сезоне больше не сможет рассчитывать на помощь своего защитника Лукаса Тейлора.

Бразилец из-за травмы пропустит остаток сезона. Как стало известно Tribuna.com, Тейлор сейчас находится в Бразилии, где пройдет курс восстановления.

Лукас Тейлор перенес срочную операцию после травмы в спарринге ФК Львов

23-летний защитник получил травму в контрольном матче с Ордабасы (2:1). На матч 19-го тура УПЛ с Черноморцем игроки Львова вышли в футболках в поддержку игрока.

В нынешнем сезоне Тейлор провел 16 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ

Теги
Львов Львов Лукас Тейлор Майа Рейс Лукас Тейлор Майа Рейс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
6
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук