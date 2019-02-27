Тейлор в нынешнем сезоне за Львов больше не сыграет

ФК Львов в этом сезоне больше не сможет рассчитывать на помощь своего защитника Лукаса Тейлора.

Бразилец из-за травмы пропустит остаток сезона. Как стало известно Tribuna.com, Тейлор сейчас находится в Бразилии, где пройдет курс восстановления.

Лукас Тейлор перенес срочную операцию после травмы в спарринге ФК Львов

23-летний защитник получил травму в контрольном матче с Ордабасы (2:1). На матч 19-го тура УПЛ с Черноморцем игроки Львова вышли в футболках в поддержку игрока.

В нынешнем сезоне Тейлор провел 16 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ