Карпаты объявили о трансфере защитника ФК Львов – оригинальная шутка на 1 апреля

Львовские Карпаты оригинально разыграли болельщиков по случаю первого апреля.

Карпаты также решили не упускать возможности отметить день смеха. На своей официальной странице в Инстаграме "львы" объявили о подписании латераля Львова Лукаса Тейлора. Защитник принципиального соперника Карпат якобы должен присоединиться к команде 1 июля.

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Отметим, что Тейлор получил травму в контрольном матче с Ордабасы, из-за которой в нынешнем сезоне больше не сыграет и уже улетел в Бразилию, где проходит реабилитацию.