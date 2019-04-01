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Карпаты объявили о трансфере защитника ФК Львов – оригинальная шутка на 1 апреля

23:20 16 Читати українською
Карпаты объявили о трансфере защитника ФК Львов – оригинальная шутка на 1 апреля
Лукас Тейлор / фото из соцсетей

Львовские Карпаты оригинально разыграли болельщиков по случаю первого апреля.

Карпаты также решили не упускать возможности отметить день смеха. На своей официальной странице в Инстаграме "львы" объявили о подписании латераля Львова Лукаса Тейлора. Защитник принципиального соперника Карпат якобы должен присоединиться к команде 1 июля.

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Отметим, что Тейлор получил травму в контрольном матче с Ордабасы, из-за которой в нынешнем сезоне больше не сыграет и уже улетел в Бразилию, где проходит реабилитацию.

Лукас Тейлор - гравець "Карпат" Львівські "Карпати" уклали трирічний контракт із бразильським вінгером Лукасом Тейлором. Угода вступить в силу 1 липня 2019 року. "Я завжди мріяв грати в клубі з великою історією. Саме таким клубом є "Карпати" - це бренд західноукраїнського футболу. Безсумнівно вважаю, що саме "Карпати" є найсильнішим клубом Львова" - розповів Тейлор.

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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