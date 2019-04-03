Мариуполь в волевом стиле победил Львов – настоящая голевая феерия в столице Галичины

Львов в родных стенах не смог удержать преимущество над Мариуполем в матче 23-го тура УПЛ. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Открыл счет Львов на экваторе первого тайма. Липе Велозу забил просто сумасшедший гол со штрафного – без шансов для Гальчука.

Казалось, что хозяева поля, которые больше держали мяч, контролируют ход игры, но все изменилось во втором тайме, когда Матранг во время углового завалил на газон соперника, получил вторую желтую карточку и заработал пенальти в собственные ворота. Удар с точки уверенно реализовал Зубков на 54-й минуте.

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После пенальти Мариуполь начал играть значительно активнее и обострять у ворот Бандуры. На 71-й минуте это принесло свои плоды: тот же Зубков ассистировал Борячуку, который вывел приазовцев вперед, а на 77-й минуте уже Зубков эффектным ударом из-за пределов штрафной огорчил Бандуру, установив счет 3:1.

Львов не сложил оружие и сумел отыграться. На 80-й минуте надежду своей команде подарил Приймак, однако львовянам не хватило сил и времени для того, чтобы свести матч хотя бы к ничьей. В итоге Мариуполь победил со счетом 3:2. Благодаря этой победе подопечные Бабича набрали 33 очка и занимают 4 место, Львов остался 6-м с 30-ю пунктами.

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