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Лукаку "защебетал" на итальянском только после трех месяцев пребывания в Интере – впечатляющие навыки бельгийца

12:57 50 Читати українською
Лукаку "защебетал" на итальянском только после трех месяцев пребывания в Интере – впечатляющие навыки бельгийца
Ромелу Лукаку / Фото ФК Интер

Форвард Интера Ромелу Лукаку не только первоклассный бомбардир, а и полиглот.

16’ Доменико Берарди
74’ Филип Джуричич
81’ Жереми Бога
 
Лаутаро Мартинес 2’
Ромелу Лукаку 38’
Ромелу Лукаку 45’
Лаутаро Мартинес 71’
2’ Лаутаро Мартинес
16’ Доменико Берарди
38’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
71’ Лаутаро Мартинес
74’ Филип Джуричич
81’ Жереми Бога

В матче 8-го тура чемпионата Италии Интер на выезде одолел Сассуоло (4:3). После игры свой комментарий оставил форвард гостей Ромелу Лукаку.

Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4

Зрителей не так удивила суть слов бельгийца, как его свободное владение итальянским языком, ведь он всего три месяца находится в Италии. Сам Ромелу объяснил это тем, что часто просматривал матчи своего брата Джордана, который выступает за Лацио, на местном телевидении.

Стоит отметить, что кроме итальянской Лукаку обладает еще 6 языках.

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Теги
Италия Сассуоло - Интер Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Бельгия Бельгия
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