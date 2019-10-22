Лукаку "защебетал" на итальянском только после трех месяцев пребывания в Интере – впечатляющие навыки бельгийца

Форвард Интера Ромелу Лукаку не только первоклассный бомбардир, а и полиглот.

В матче 8-го тура чемпионата Италии Интер на выезде одолел Сассуоло (4:3). После игры свой комментарий оставил форвард гостей Ромелу Лукаку.

Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4

Зрителей не так удивила суть слов бельгийца, как его свободное владение итальянским языком, ведь он всего три месяца находится в Италии. Сам Ромелу объяснил это тем, что часто просматривал матчи своего брата Джордана, который выступает за Лацио, на местном телевидении.

Стоит отметить, что кроме итальянской Лукаку обладает еще 6 языках.

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