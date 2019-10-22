Лукаку "защебетав" італійською лише після трьох місяців перебування в Інтері – вражаючі навички бельгійця

Форвард Інтера Ромелу Лукаку не лише першокласний бомбардир, а і поліглот.

В матчі 8-го туру чемпіонату Італії Інтер на виїзді здолав Сассуоло (4:3). Після гри свій коментар залишив форвард гостей Ромелу Лукаку.

Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

Глядачів не так здивувала суть слів бельгійця, як його вільне володіння італійською мовою, адже він лише три місяці перебуває в Італії. Сам Ромелу пояснив це тим, що часто переглядав матчі свого брата Джордана, який виступає за Лаціо, на місцевому телебаченні.

Варто відзначити, що окрім італійської Лукаку володіє ще 6-ма мовами.

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