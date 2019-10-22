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Лукаку "защебетав" італійською лише після трьох місяців перебування в Інтері – вражаючі навички бельгійця

12:57 248 Читать на русском
Лукаку "защебетав" італійською лише після трьох місяців перебування в Інтері – вражаючі навички бельгійця
Ромелу Лукаку / Фото ФК Інтер

Форвард Інтера Ромелу Лукаку не лише першокласний бомбардир, а і поліглот.

16’ Доменіко Берарді
74’ Філіп Джурічіч
81’ Жеремі Бога
 
Лаутаро Мартінес 2’
Ромелу Лукаку 38’
Ромелу Лукаку 45’
Лаутаро Мартінес 71’
2’ Лаутаро Мартінес
16’ Доменіко Берарді
38’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
71’ Лаутаро Мартінес
74’ Філіп Джурічіч
81’ Жеремі Бога

В матчі 8-го туру чемпіонату Італії Інтер на виїзді здолав Сассуоло (4:3). Після гри свій коментар залишив форвард гостей Ромелу Лукаку.

Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

Глядачів не так здивувала суть слів бельгійця, як його вільне володіння італійською мовою, адже він лише три місяці перебуває в Італії. Сам Ромелу пояснив це тим, що часто переглядав матчі свого брата Джордана, який виступає за Лаціо, на місцевому телебаченні.

Варто відзначити, що окрім італійської Лукаку володіє ще 6-ма мовами.

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Теги
Італія Сассуоло - Інтер Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Бельгія Бельгія
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