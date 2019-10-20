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Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4

16:45 26 Читати українською
Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4
Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес / Фото ФК Интер

Интер перестрелял Сассуоло в сумасбродном матче 8-го тура Серии А. Вашему вниманию видеообзор поединка Сассуоло – Интер.

16’ Доменико Берарди
74’ Филип Джуричич
81’ Жереми Бога
 
Лаутаро Мартинес 2’
Ромелу Лукаку 38’
Ромелу Лукаку 45’
Лаутаро Мартинес 71’
2’ Лаутаро Мартинес
16’ Доменико Берарди
38’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
71’ Лаутаро Мартинес
74’ Филип Джуричич
81’ Жереми Бога

Уже на второй минуте Интер открыл счет в матче, но очень скоро хозяева смогли выровнять положение.

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До свистка на перерыв Лукаку сумел отличиться дублем, а после перерыва Лаутаро Мартинес забил четвертый мяч, реализовав пенальти.

Стоит отдать должное игрокам Сассуоло, которые смогли отквитать 2 мяча, но Интер удержал победу.

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Источник: ТК Футбол
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Видеоновости Италия Сассуоло - Интер Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Сассуоло Сассуоло
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