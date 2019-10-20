Дебютный дубль Лукаку в Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Интер – 3:4

Интер перестрелял Сассуоло в сумасбродном матче 8-го тура Серии А. Вашему вниманию видеообзор поединка Сассуоло – Интер.

Уже на второй минуте Интер открыл счет в матче, но очень скоро хозяева смогли выровнять положение.

Интер перестрелял Сассуоло в бешеном матче и продолжил преследование Ювентуса: 8-й тур Серии А, матчи воскресенья

До свистка на перерыв Лукаку сумел отличиться дублем, а после перерыва Лаутаро Мартинес забил четвертый мяч, реализовав пенальти.

Стоит отдать должное игрокам Сассуоло, которые смогли отквитать 2 мяча, но Интер удержал победу.

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